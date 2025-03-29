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Медведев назвал слова Гутерриша о легитимности властей Украины «двойной ложью»

Ведомости

Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины являются двойной ложью, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в публикации в соцсети X.

«На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш]. Это, увы, двойная ложь. Гнида нелегитимна. Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», – написал Медведев на английском языке.

27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Мурманск высказал идею о введении на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». По его словам, нынешние власти в Киеве утратили легитимность и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта. Это позволило бы провести на Украине демократические выборы, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», считает президент. 

Гутерриш после этого заявил, что на Украине есть легитимное правительство, отметив необходимость уважения украинской власти. Вечером 28 марта Зеленский отверг предложение Путина о внешнем управлении, а представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что «пока украинский народ не потребует выборов, никто другой не должен их предлагать». В Кремле сообщили, что Путин не обсуждал с зарубежными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, идею введения внешнего управления в соседней республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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