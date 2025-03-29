Медведев назвал слова Гутерриша о легитимности властей Украины «двойной ложью»
Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины являются двойной ложью, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в публикации в соцсети X.
«На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш]. Это, увы, двойная ложь. Гнида нелегитимна. Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», – написал Медведев на английском языке.
27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Мурманск высказал идею о введении на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». По его словам, нынешние власти в Киеве утратили легитимность и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта. Это позволило бы провести на Украине демократические выборы, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», считает президент.
Гутерриш после этого заявил, что на Украине есть легитимное правительство, отметив необходимость уважения украинской власти. Вечером 28 марта Зеленский отверг предложение Путина о внешнем управлении, а представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что «пока украинский народ не потребует выборов, никто другой не должен их предлагать». В Кремле сообщили, что Путин не обсуждал с зарубежными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, идею введения внешнего управления в соседней республике.