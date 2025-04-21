МИД: от диалога России и США не надо впадать в эйфорию или уныние
Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что от результатов диалога между Россией и США не следует впадать «ни в эйфорию, ни в уныние».
По словам дипломата, работа ведется профессионалами. Но требуется время.
«Главное, что есть настрой разговаривать. Это уже, казалось бы, очевидная для дипломатии вещь, является каким-то откровением, которое порождает вот и какие-то такие эйфорические ожидания», – сказал Алимов (цитата по ТАСС).
По его мнению, надо быть прагматиками, реалистами, понимать, что российская сторона ведет эти переговоры, исходя из полного учета своих интересов.
Алимов также добавил, что данный подход проявляется и в других аспектах. Например, когда президент России Владимир Путин говорит о том, что компании, которые покинули российский рынок, могут вернуться, но «на определенных условиях».
21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к поискам мирного урегулирования украинского конфликта и продолжает работу с США. Но, по его словам, пока конкретной даты окончания спецоперации дать нельзя.