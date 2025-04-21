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МИД: от диалога России и США не надо впадать в эйфорию или уныние

Ведомости

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что от результатов диалога между Россией и США не следует впадать «ни в эйфорию, ни в уныние».

По словам дипломата, работа ведется профессионалами. Но требуется время.

«Главное, что есть настрой разговаривать. Это уже, казалось бы, очевидная для дипломатии вещь, является каким-то откровением, которое порождает вот и какие-то такие эйфорические ожидания», – сказал Алимов (цитата по ТАСС).

По его мнению, надо быть прагматиками, реалистами, понимать, что российская сторона ведет эти переговоры, исходя из полного учета своих интересов.

Алимов также добавил, что данный подход проявляется и в других аспектах. Например, когда президент России Владимир Путин говорит о том, что компании, которые покинули российский рынок, могут вернуться, но «на определенных условиях».

21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к поискам мирного урегулирования украинского конфликта и продолжает работу с США. Но, по его словам, пока конкретной даты окончания спецоперации дать нельзя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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