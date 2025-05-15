Рябков: исход переговоров в Стамбуле зависит от западных спонсоров Киева
Исход предстоящих переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле (Турция) зависит не от Москвы, а от «западных спонсоров», которые руководят Киевом. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.
«От них нужны соответствующие импульсы», – пояснил он.
Первые с 2022 г. переговоры между Россией и Украиной должны состоятся 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, но призвал к этому и Путина.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.