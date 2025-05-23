Вэнс: США отказываются от курса на вмешательство в дела других стран

С 13 по 16 мая Трамп посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США и наследный принц Мухаммед бен Салман подписали межправительственное соглашение о стратегическом экономическом партнерстве. Позднее Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие против Сирии со времен правления Башара Асада. Решение стало итогом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позднее в Эр-Рияде Трамп также провел встречу с временным сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.