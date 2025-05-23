Вэнс: США отказываются от курса на вмешательство в дела других стран
Поездка президента США Дональда Трампа на Ближний Восток ознаменовала отказ Вашингтона от курса на вмешательство в дела других государств. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе выступления перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе в штате Мэриленд.
Вэнс указал, что поездка Трампа стала концом длившегося десятилетиями подхода к внешней политике, который противоречил идеям отцов-основателей Соединенных Штатов.
«В нашей внешней политике долгое время проводился эксперимент, в результате которого национальная оборона и поддержание наших альянсов сменились на построение государств и вмешательство в дела других стран даже когда эти страны имели мало общего с американскими интересами», – приводит его заявление The Hill.
С 13 по 16 мая Трамп посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США и наследный принц Мухаммед бен Салман подписали межправительственное соглашение о стратегическом экономическом партнерстве. Позднее Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие против Сирии со времен правления Башара Асада. Решение стало итогом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позднее в Эр-Рияде Трамп также провел встречу с временным сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.
14 мая в Катаре президент США также подписал несколько сделок. В Белом доме оценили потенциал подписанных американским лидером соглашений как минимум в $1,2 трлн.