В Московской области приземлился самолет с освобожденными из плена военными

23 мая Минобороны объявило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной. В свою очередь Киеву передали 270 пленных и 120 гражданских. Как заявили в оборонном ведомстве, планируется, что обмен будет продолжен в ближайшие дни. Решение о проведении обмена в формате «1000 на 1000» было принято в ходе прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись в Стамбуле 16 мая.