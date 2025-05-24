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В Московской области приземлился самолет с освобожденными из плена военными

Ведомости

Самолет с возвращенными из плена российскими военнослужащими приземлился в Московской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

23 мая Минобороны объявило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной. В свою очередь Киеву передали 270 пленных и 120 гражданских. Как заявили в оборонном ведомстве, планируется, что обмен будет продолжен в ближайшие дни. Решение о проведении обмена в формате «1000 на 1000» было принято в ходе прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись в Стамбуле 16 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил, что обмен пленными состоялся. По его словам, это был первый этап крупнейшего обмена по формуле «1000 на 1000». Следующие этапы последуют 24 и 25 мая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об активной работе России над второй частью договоренностей с Украиной, которая предусматривает подготовку каждой из стран проекта документа с условиями достижения договоренности об урегулировании конфликта. По его словам, Москва будет готова представить Киеву проект документа по завершении обмена пленными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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