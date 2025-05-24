В Московской области приземлился самолет с освобожденными из плена военными
Самолет с возвращенными из плена российскими военнослужащими приземлился в Московской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
23 мая Минобороны объявило о возвращении в Россию 270 военных и 120 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной. В свою очередь Киеву передали 270 пленных и 120 гражданских. Как заявили в оборонном ведомстве, планируется, что обмен будет продолжен в ближайшие дни. Решение о проведении обмена в формате «1000 на 1000» было принято в ходе прямых переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись в Стамбуле 16 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил, что обмен пленными состоялся. По его словам, это был первый этап крупнейшего обмена по формуле «1000 на 1000». Следующие этапы последуют 24 и 25 мая.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об активной работе России над второй частью договоренностей с Украиной, которая предусматривает подготовку каждой из стран проекта документа с условиями достижения договоренности об урегулировании конфликта. По его словам, Москва будет готова представить Киеву проект документа по завершении обмена пленными.