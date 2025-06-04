Лавров призвал не поддаваться на последние провокации Киева

В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что целью Киева стало запугивание граждан, однако это «врагу не удастся». В тот же день Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.