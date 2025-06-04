Лавров призвал не поддаваться на последние провокации Киева
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не поддаваться на последние провокации Киева, которые были нацелены на срыв переговоров в Стамбуле. Об этом заявил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.
За день до назначенных российско-украинских переговоров в Стамбуле, 1 июня, в результате подрывов произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях. В последней конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.
В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что целью Киева стало запугивание граждан, однако это «врагу не удастся». В тот же день Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что российская сторона проявила максимальную выдержку после атак со стороны Украины на железнодорожные пути и аэродромы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Он также сообщил, что Москва требует четкой реакции Вашингтона и Лондона, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, в рамках которого российская делегация передала Киеву свой вариант меморандума. Его подписание может привести в дальнейшем к заключению мирного договора. Также было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет и передаче Киеву 6000 тел погибших. Захарова подтвердила, что это произойдет в ближайшее время.