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Лавров призвал не поддаваться на последние провокации Киева

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не поддаваться на последние провокации Киева, которые были нацелены на срыв переговоров в Стамбуле. Об этом заявил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.

За день до назначенных российско-украинских переговоров в Стамбуле, 1 июня, в результате подрывов произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях. В последней конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.

В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что целью Киева стало запугивание граждан, однако это «врагу не удастся». В тот же день Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что российская сторона проявила максимальную выдержку после атак со стороны Украины на железнодорожные пути и аэродромы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Он также сообщил, что Москва требует четкой реакции Вашингтона и Лондона, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, в рамках которого российская делегация передала Киеву свой вариант меморандума. Его подписание может привести в дальнейшем к заключению мирного договора. Также было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет и передаче Киеву 6000 тел погибших. Захарова подтвердила, что это произойдет в ближайшее время.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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