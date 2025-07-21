За ночь силы ПВО сбили 18 беспилотников на подлете к Москве

Минобороны сообщало, что всего 19 и 20 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 352 украинских дрона над разными регионами России. Частым объектом для попыток атак становилась столица – в небе над Московским регионом в эти дни ликвидировали 59 БПЛА.