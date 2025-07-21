За ночь силы ПВО сбили 18 беспилотников на подлете к Москве

За ночь силы ПВО сбили 18 беспилотников на подлете к МосквеНа местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом в течение ночи информировал мэр столицы Сергей Собянин.
Атаки были отражены с 20:00 мск 20 июля по 06:31 мск 21 июля. На всех местах падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы. По словам мэра, обломки одного из БПЛА упали в районе рабочего поселка Киевский ТиНАО.
Минобороны сообщало, что всего 19 и 20 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 352 украинских дрона над разными регионами России. Частым объектом для попыток атак становилась столица – в небе над Московским регионом в эти дни ликвидировали 59 БПЛА.