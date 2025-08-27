Захарова назвала страшным признание экс-главы USAID
Признание бывшего посла США в ООН и экс-главы USAID Саманты Пауэр страшно слушать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. <...> Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы», – написала она.
Пауэр рассказала в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, что USAID вложило миллионы долларов на продвижение нынешнего президента Молдавии Майи Санду.
20 января президент США Дональд Трамп распорядился на 90 дней приостановить оказание помощи другим государствам – до оценки эффективности и соответствия его внешней политике. Президент США указывал на коррупцию в агентстве и подчеркивал, что решения, принятые в отношении USAID, необратимы.
1 июля государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что USAID прекращает реализацию программ иностранной помощи. Госсекретарь раскритиковал агентство за то, что оно ориентировалось не на налогоплательщиков США или избранного президента, а на ООН, многонациональные неправительственные организации (НПО) и мировое сообщество.