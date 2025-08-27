Захарова назвала страшным признание экс-главы USAID

1 июля государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что USAID прекращает реализацию программ иностранной помощи. Госсекретарь раскритиковал агентство за то, что оно ориентировалось не на налогоплательщиков США или избранного президента, а на ООН, многонациональные неправительственные организации (НПО) и мировое сообщество.