Зеленский признал невозможность вернуть территории военным путем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не сможет вернуть утраченные территории с помощью оружия. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
«Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями», – отметил Зеленский (цитата по ТАСС).
Он также обвинил Россию в искусственном затягивании переговоров. Зеленский сообщил, что в Нью-Йорке планируется встреча главы его офиса Андрея Ермака и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, где обсудят подготовку к будущим переговорам.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва сохраняет заинтересованность и готовность к переговорам президентов России и Украины. По его словам, украинской стороне уже переданы основные положения позиции России в письменном виде. После этого должно идти обсуждение.
28 августа канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться. 26 августа он также предупреждал, что в случае срыва переговоров России грозит ужесточение санкций.