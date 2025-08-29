Зеленский признал невозможность вернуть территории военным путем

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва сохраняет заинтересованность и готовность к переговорам президентов России и Украины. По его словам, украинской стороне уже переданы основные положения позиции России в письменном виде. После этого должно идти обсуждение.