ТАСС: Пакистан готов признать Армению членом ООН в обмен на вступление в ЕАЭС
Пакистан намерен официально признать Армению как страну-члена Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщили источники в ООН агентству ТАСС.
По их данным, в ответ на этот шаг Исламабад рассчитывает получить согласие стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на присоединение к организации.
Другой дипломатический источник отметил, что процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, однако назвал его «обозримой перспективой». Он также подчеркнул, что заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном сняло препятствия для решения данного вопроса.
В июле Ереван попросил Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) о присоединении к объединению. До этого Армения получила статус наблюдателя в ШОС, однако ее заявка на вступление была заблокирована.