ТАСС: Пакистан готов признать Армению членом ООН в обмен на вступление в ЕАЭС

Другой дипломатический источник отметил, что процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, однако назвал его «обозримой перспективой». Он также подчеркнул, что заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном сняло препятствия для решения данного вопроса.