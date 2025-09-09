Газета
Главная / Политика /

В Непале протестующие атаковали здания судов и офиса генпрокурора

Ведомости

Участники беспорядков в Непале атаковали здания Верховного суда, офис генерального прокурора и окружной суд Катманду. Из них вынесли материалы дел и подожгли их, сообщает Khabarhub.

По словам представителя Верховного суда Нираджана Пандея, во время протестов здание и автомобили на территории подожгли.

Протестующие также совершили нападение на офис генпрокурора, аналогичные действия зафиксированы в специальном суде и окружном суде Катманду.

Ранее стало известно, что все 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала массово ушли в отставку. Премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли также подал в отставку. Президент Рам Чандра Паудел принял ее и готовится приступить к формированию нового правительства в соответствии с конституцией страны.

8 сентября тысячи студентов и школьников собрались на улицах Катманду в знак протеста против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. У здания парламента в столице Непала прошла акция «Революция поколения Z». Reuters писала, что протестующие строили баррикады и забрасывали полицию предметами, а силовики применили дубинки, водометы и резиновые пули. В район протестов была введена армия. По данным India Today, погибли 22 человека, более 250 получили ранения.

В Катманду был установлен комендантский час. Митингующие проигнорировали требования властей и вступили в столкновения с полицией.

