МИД РФ выразил обеспокоенность новой эскалацией в восточных провинциях ДРК

Россия обеспокоена очередным обострением ситуации в Демократической Республике Конго и призывает стороны вернуться к политическому урегулированию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что множество жителей остаются фактически заложниками эскалации, увеличивается число беженцев и временно перемещенных лиц.

«Россия призывает вовлеченные в кризисную ситуацию стороны вернуться к политическому урегулированию в соответствии с взятыми ранее обязательствами», – подчеркнули в министерстве.

Москва также заявила о поддержке усилий африканских стран, которые пытаются найти пути выхода из кризиса, придерживаясь принципа «африканским проблемам – африканские решения».

21 ноября сообщалось о массовых убийствах мирных жителей в восточных районах ДРК: повстанцы атаковали несколько населенных пунктов, жертвами стали 89 человек. Среди погибших – не менее 20 женщин и неопределенное число детей. Во время одного из нападений боевики ворвались в медицинский центр Католической церкви в Бьямбе, убили 17 человек и подожгли палаты, где находились пациенты.

