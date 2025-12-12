МИД РФ выразил обеспокоенность новой эскалацией в восточных провинциях ДРК

21 ноября сообщалось о массовых убийствах мирных жителей в восточных районах ДРК: повстанцы атаковали несколько населенных пунктов, жертвами стали 89 человек. Среди погибших – не менее 20 женщин и неопределенное число детей. Во время одного из нападений боевики ворвались в медицинский центр Католической церкви в Бьямбе, убили 17 человек и подожгли палаты, где находились пациенты.