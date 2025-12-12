Посол РФ отверг обвинения Германии в причастности Москвы к кибератаке на DFS
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения в том, что российские госструктуры причастны к кибератаке на Германскую службу управления воздушным движением (DFS). Об этом сообщило российское диппредставительство.
«Посол России категорически отверг обвинения в причастности российских госструктур к указанным случаям и деятельности хакерских группировок в целом как бездоказательные, необоснованные и нелепые», – подчеркнули в посольстве. Нечаев также охарактеризовал такие обвинения как очередной недружественный шаг ФРГ по отношению к России.
Кроме того, в комментарии диппредставительства отмечается, что посол предостерег немецкую сторону о том, что любые действия относительно российских активов, замороженных в Европе, которые будут не согласованы с Москвой, Россия посчитает воровством. Так он обратил внимание на призывы ФРГ к присвоению активов Банка России в депозитарии Euroclear.
12 декабря российского посла вызвали в министерство иностранных дел ФРГ в связи с указанными обвинениями Берлина. В ФРГ также заявляли, что Россия якобы пыталась повлиять на итоги последних федеральных выборов и продолжает дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Германии. Правительство Германии посчитало целью этих шагов добиться раскола немецкого общества.