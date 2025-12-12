Газета
Политика

Захарова одним словом прокомментировала решение ЕС по активам России

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Еврокомиссии по бессрочной заморозке российских активов, находящихся в Европе, одним словом.

«Наперсточники», – сказала она «РИА Новости».

12 декабря Совет ЕС принял решение по бессрочной заморозке активов России. В процессе голосования это действие в том числе поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария. Блокировка на неопределенный срок коснется активов на общую сумму 210 млрд евро.

До вынесения решения в тот же день Банк России заявил, что подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за ущерба, который был причинен регулятору блокировкой денежных средств и ценных бумаг. Центробанк в заявлении отметил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов во всех доступных инстанциях, в том числе международных.

