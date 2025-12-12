Захарова одним словом прокомментировала решение ЕС по активам России

До вынесения решения в тот же день Банк России заявил, что подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за ущерба, который был причинен регулятору блокировкой денежных средств и ценных бумаг. Центробанк в заявлении отметил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов во всех доступных инстанциях, в том числе международных.