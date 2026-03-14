Собянин: количество сбитых БПЛА достигло 16
На подлете к Москве силы ПВО ликвидировали 16 украинских беспилотников. На местах падений БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
О первых двух сбитых беспилотниках мэр Москвы сообщил в 12:27. О следующих двух – спустя 20 минут. Информацию о пятом уничтоженном БПЛА Собянин предоставил в 13:33 мск. В 14:13 Собянин сообщил о шести беспилотниках, которые удалось ликвидировать на подлете к Москве. Через 15 минут стало известно еще о двух дронах, уничтоженных на подлете к столице.
На фоне атак Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московский аэропортах «Внуково» и «Домодедово». В ведомстве напомнили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на прием и выпуск самолетов также продолжают действовать в аэропортах Калуги («Грабцево»), Иванова («Южный») и Ярославля («Туношна»).