На Украине заявили о корректировке военной стратегии в отношении России
Киев может пересмотреть курс в конфликте с Россией на фоне глобальных экономических потрясений, вызванных войной на Ближнем Востоке, пишет «Страна.ua». Как отмечают эксперты, прежняя стратегия, строившаяся на том, что РФ столкнется с экономическими трудностями, а западная поддержка сохранится на прежнем уровне, оказалась под угрозой. Затягивание конфликта в Иране, перекрытие Ормузского пролива и последовавший за этим рост цен на энергоносители меняют баланс сил в мировой экономике, что ставит под сомнение как устойчивость финансирования Киева со стороны Европы, так и перспективы сохранения санкционного давления на Москву.
Европа, оказавшаяся в наиболее уязвимом положении из-за удорожания энергоресурсов и потери конкурентоспособности, может быть вынуждена пересмотреть отношения с Россией. В условиях дефицита нефти и газа на мировом рынке, вызванного блокадой Ормузского пролива, Москва, не испытывающая проблем с поиском покупателей, способна выдвинуть условием поставок в Европу прекращение военной и финансовой поддержки Киева. Даже уже утвержденные программы помощи Украине, по мнению аналитиков, могут оказаться под вопросом.
Украинская экономика, и без того ослабленная продолжающимся конфликтом с Россией, сталкивается с новыми вызовами. Рост цен на энергоносители, удорожание удобрений и топлива для аграрного сектора, а также сокращение мирового спроса на металлургическую продукцию – ключевую статью украинского экспорта – наносят серьезный удар по промышленности. Ситуация усугубляется проблемами с энергосистемой страны, которая продолжает испытывать перегрузки.
В этих условиях Киев вынужден пересматривать свою военную стратегию. Прежняя ставка на истощение российской экономики при сохранении внешней поддержки себя не оправдывает. Как отмечают эксперты, дальнейшее затягивание конфликта на фоне глобального экономического кризиса и переориентации Европы на собственные выживание несет риски серьезного ухудшения переговорных позиций украинских властей. В отличие от США и России, которые смогут смягчить последствия кризиса за счет роста экспортной выручки, Украина остается в числе главных проигравших от происходящих геополитических сдвигов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не обязана оказывать помощь Украине. По словам американского лидера, в конфликт США «ввязал» экс-президент Джо Байден, которого, как считает Трамп, «обвели вокруг пальца». Он также раскритиковал европейские страны, отметив, что они требуют от Вашингтона защиты, но сами не готовы поддерживать США в ближневосточном конфликте.