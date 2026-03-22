На Украине заявили о корректировке военной стратегии в отношении России

Киев может пересмотреть курс в конфликте с Россией на фоне глобальных экономических потрясений, вызванных войной на Ближнем Востоке, пишет «Страна.ua». Как отмечают эксперты, прежняя стратегия, строившаяся на том, что РФ столкнется с экономическими трудностями, а западная поддержка сохранится на прежнем уровне, оказалась под угрозой. Затягивание конфликта в Иране, перекрытие Ормузского пролива и последовавший за этим рост цен на энергоносители меняют баланс сил в мировой экономике, что ставит под сомнение как устойчивость финансирования Киева со стороны Европы, так и перспективы сохранения санкционного давления на Москву.