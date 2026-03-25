Reuters: переговоры США и Ирана могут состояться в Турции или Пакистане

25 марта президент США Дональд Трамп в ходе непрямых переговоров с ключевой фигурой в Иране достиг соглашения по 15 пунктам условий для прекращения войны. Газета The Times of Israel опубликовала 14 из 15 требований. При этом выгодными для Ирана считаются только три пункта. В частности, международное сообщество обязуется снять все санкции с республики, США помогут Ирану развить его гражданскую ядерную программу. Кроме того, мир отменит механизм «возврата санкций», который позволяет автоматически возобновлять санкции, если Иран не соблюдает требования.