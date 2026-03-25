Reuters: переговоры США и Ирана могут состояться в Турции или Пакистане
Для переговоров США и Ирана рассматриваются Пакистан или Турция, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Источник в разговоре с изданием не раскрыл подробностей предложения, которое сделал США Пакистан. Он также не уточнил, совпало ли оно с планом США из 15 пунктов. При этом, по словам собеседника, Турция «помогла положить конец войне».
25 марта президент США Дональд Трамп в ходе непрямых переговоров с ключевой фигурой в Иране достиг соглашения по 15 пунктам условий для прекращения войны. Газета The Times of Israel опубликовала 14 из 15 требований. При этом выгодными для Ирана считаются только три пункта. В частности, международное сообщество обязуется снять все санкции с республики, США помогут Ирану развить его гражданскую ядерную программу. Кроме того, мир отменит механизм «возврата санкций», который позволяет автоматически возобновлять санкции, если Иран не соблюдает требования.
24 марта CNN сообщал, ссылаясь на источник, что между США и Ираном в последние дни происходили контакты, которые пока не переросли в полноценные переговоры. Отмечалось, что стороны обсуждают возможность достижения соглашения о завершении конфликта.