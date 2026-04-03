Главная / Политика /

Reuters: США объяснили снятие санкций с Задорнова «изменениями в поведении»

Минфин США объяснил исключение экс-главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова из санкционного списка «позитивными изменениями в поведении». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника агентства, снятие санкций используется как инструмент внешней политики. Чиновник подчеркнул, что ограничения вводятся не для наказания, а для «достижения позитивных изменений в поведении», соответствующих интересам Вашингтона.

О снятии санкций с бывшего министра финансов России и экс-главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова минфин США сообщил 3 апреля. Он был включен в SDN-лист в апреле 2022 г. после введения ограничений против банка «Открытие», которым он в то время руководил.

Задорнов покинул пост главы банка в декабре 2022 г. В декабре 2023 г. он обращался в OFAC с просьбой пересмотреть его статус, однако тогда это было безрезультатно.

В июле 2024 г. он подал иск в окружной суд США по округу Колумбия, оспаривая персональные санкции. В заявлении указывалось, что до этого из санкционных списков уже исключались лица и компании в схожей ситуации.

