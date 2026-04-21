Россия доставила в Ливан более 27 тонн гуманитарной помощи

До этого Россия направляла гуманитарные грузы в Иран. 13 апреля в страну доставили 51 т подсолнечного масла и бытовой химии, 12 марта – более 13 т медикаментов. Кроме того, 27 марта МЧС передало Ирану гумпомощь из 313 т лекарственных препаратов.