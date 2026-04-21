Россия доставила в Ливан более 27 тонн гуманитарной помощи
Спецборт МЧС РФ доставил в ливанский Бейрут более 27 т гуманитарной помощи для жителей страны. Об этом сообщили в официальном канале министерства в Max.
Груз был доставлен самолетом Ил-76 по поручению президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова. В состав помощи вошли передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки.
«Гуманитарная помощь передана уполномоченным представителям правительства Ливана», – уточнили в МЧС.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали 16 апреля благодарил Россию за гуманитарную помощь. Он отмечал, что поддержка отвечает содержанию и духу «всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами».