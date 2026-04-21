Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Россия доставила в Ливан более 27 тонн гуманитарной помощи

Ведомости

Спецборт МЧС РФ доставил в ливанский Бейрут более 27 т гуманитарной помощи для жителей страны. Об этом сообщили в официальном канале министерства в Max.

Груз был доставлен самолетом Ил-76 по поручению президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова. В состав помощи вошли передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки.

«Гуманитарная помощь передана уполномоченным представителям правительства Ливана», – уточнили в МЧС.

До этого Россия направляла гуманитарные грузы в Иран. 13 апреля в страну доставили 51 т подсолнечного масла и бытовой химии, 12 марта – более 13 т медикаментов. Кроме того, 27 марта МЧС передало Ирану гумпомощь из 313 т лекарственных препаратов.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали 16 апреля благодарил Россию за гуманитарную помощь. Он отмечал, что поддержка отвечает содержанию и духу «всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами».

