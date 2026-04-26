CNY Бирж.10,98-0,81%CHMK4 0200%UTAR11,42-0,7%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,94+0,04%RGBITR780,81+0,04%
Главная / Политика /

Путин проведет совещание по безопасности на выборах

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам безопасности на выборах на следующей неделе, а также обратится к Совету законодателей России. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

Глава государства на неделе посетит один из медицинских объектов. Кроме того, планируются международные контакты.

Выборы в Госдуму 2026 г. пройдут с 18 по 20 сентября. 21 апреля Путин говорил, что выборы в 2026 г. пройдут в непростых условиях. По его словам, на ситуацию могут повлиять внешние силы. Он считает, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».

«Ведомости» писали, что ЦИК РФ возложил полномочия окружных избирательных комиссий на предстоящих выборах депутатов Госдумы на территориальные и региональные избиркомы. Всего в России образовано 225 одномандатных округов. Из них в 40 субъектах образовано по одному одномандатному округу – в таких регионах полномочия окружных избирательных комиссий возлагаются на региональные избиркомы.

