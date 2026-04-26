Путин проведет совещание по безопасности на выборах

Выборы в Госдуму 2026 г. пройдут с 18 по 20 сентября. 21 апреля Путин говорил, что выборы в 2026 г. пройдут в непростых условиях. По его словам, на ситуацию могут повлиять внешние силы. Он считает, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».