Путин проведет совещание по безопасности на выборах
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам безопасности на выборах на следующей неделе, а также обратится к Совету законодателей России. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Глава государства на неделе посетит один из медицинских объектов. Кроме того, планируются международные контакты.
Выборы в Госдуму 2026 г. пройдут с 18 по 20 сентября. 21 апреля Путин говорил, что выборы в 2026 г. пройдут в непростых условиях. По его словам, на ситуацию могут повлиять внешние силы. Он считает, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».
«Ведомости» писали, что ЦИК РФ возложил полномочия окружных избирательных комиссий на предстоящих выборах депутатов Госдумы на территориальные и региональные избиркомы. Всего в России образовано 225 одномандатных округов. Из них в 40 субъектах образовано по одному одномандатному округу – в таких регионах полномочия окружных избирательных комиссий возлагаются на региональные избиркомы.