Политика

В канадской провинции Манитоба запретят соцсети и ИИ для молодежи

Власти канадской провинции Манитоба планируют запретить для молодежи социальные сети и чат-боты с искусственным интеллектом. Об этом сообщил премьер-министр региона Уэб Кинью, передает Bloomberg.

По словам Кинью, соцсети и чат-боты «устроены таким образом, чтобы максимально вовлекать пользователей и приносить прибыль группе технологических олигархов, которые не разделяют наши ценности как канадцев и жителей Манитобы».

Агентство отмечает, что такой шаг позволит Манитобе опередить федеральное правительство Канады, рассматривающее возможность введения общенациональных ограничений.

24 апреля Reuters писало, что парламент Турции принял закон, запрещающий использовать соцсети детям младше 15 лет. Вводятся также новые правила для цифровых платформ, включая компании, занимающиеся разработкой игрового программного обеспечения.

В феврале Reuters сообщало, что запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет может ввести Великобритания. Испания, Греция и Словения также заявляли, что работают над соответствующими запретами. Первой страной в мире, заблокировавшей доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет, стала Австралия в декабре 2025 г.

