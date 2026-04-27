В канадской провинции Манитоба запретят соцсети и ИИ для молодежи

В феврале Reuters сообщало, что запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет может ввести Великобритания. Испания, Греция и Словения также заявляли, что работают над соответствующими запретами. Первой страной в мире, заблокировавшей доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет, стала Австралия в декабре 2025 г.