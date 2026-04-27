Примаков объяснил уход из Россотрудничества нежеланием продолжать госслужбу
Бывший глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что не хочет продолжать государственную службу. Так он объяснил свое увольнение с поста руководителя ведомства.
Он также не собирается баллотироваться в Госдуму. Примаков рассказал, что хотел бы вернуться к журналистике и что ему теперь интересна научная работа.
«Наше расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением. Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного главнокомандующего. Это все тот же путь, теперь «на гражданке», – написал он в Telegram-канале.
Новый руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, в свою очередь, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за назначение. «Осознаю всю полноту ответственности данного решения, особенно в текущих условиях, когда международная обстановка остается напряженной, а внешнее давление усиливается», – написал он.
Чайка рассказал, что перед Россотрудничеством стоит «широкий круг задач». Он заявил о необходимости повысить эффективность действующих программ и объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур.
27 апреля Путин своим указом назначил Чайку руководителем Россотрудничества. Другим указом российский лидер освободил Примакова от этой должности. Он возглавлял агентство с 25 июня 2020 г.