В МИДе назвали условия для сохранения отношений с Будапештом

После победы Мадьяр выразил надежду, что после окончания конфликта санкции, введенные Евросоюзом против российской нефти, будут отменены. Политик подчеркнул, что Венгрия будет закупать нефть там, где это «наиболее выгодно и безопасно». Он также выступил за переговоры с Москвой.