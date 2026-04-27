В МИДе назвали условия для сохранения отношений с Будапештом
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что отношения между Венгрией и Россией сохранятся только при нескольких условиях. Главным из них является продолжение политического курса экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Если Венгрия будет продолжать линию Орбана в энергетическом сотрудничестве, отстаивании прав нацменьшинств, если Венгрия будет по-прежнему воздерживаться от поставок вооружения, если не будет финансировать киевский режим, то основа для выстраивания отношений сохраняется. Будем исходить из этого», – рассказал Грушко в интервью «Вестям».
При этом Венгрия является членом НАТО и ЕС, значит, она голосовала за стратегические документы против России, добавил Грушко.
12 апреля Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии. Праволиберальная партия «Тиса», которую возглавляет Мадьяр, получила 138 из 199 мест и получила конституционное большинство. Лидер «Тисы» вступит в должность премьер-министра 9 мая 2026 г.
После победы Мадьяр выразил надежду, что после окончания конфликта санкции, введенные Евросоюзом против российской нефти, будут отменены. Политик подчеркнул, что Венгрия будет закупать нефть там, где это «наиболее выгодно и безопасно». Он также выступил за переговоры с Москвой.
13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов к сотрудничеству с новым венгерским руководством. Он подчеркнул, что Россия заинтересована выстраивать прагматичные отношения как с Венгрией, так и с другими странами Европы.