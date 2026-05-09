Переговоры Москвы и Вашингтона активизировались на фоне угроз Киева
Контакты между Москвой и Вашингтоном активизировались на фоне угроз со стороны Киева и предупреждений России о возможном ответе. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, в результате переговоров была достигнута договоренность о перемирии.
Ушаков также сообщил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию приостановлены, договоренностей о проведении следующих раундов на данный момент не достигнуто. Он подчеркнул, что перед следующим раундом каждая сторона должна предпринять определенные шаги, и в первую очередь это относится к Украине, которая знает, что нужно сделать для успеха переговоров.
8 мая помощник президента России заявил, что Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа продлить перемирие с Украиной до 11 мая. Москва также согласна провести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Обмен произойдет в период с 9 по 11 мая.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал, что лично просил президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского заключить временное перемирие на 9, 10 и 11 мая. Он выразил надежду, что это приведет к установлению мира. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива продлить перемирие исходила от американского лидера.
Песков также отмечал, что урегулирование конфликта на Украине крайне сложно: мирное соглашение потребует много времени и проработки трудных деталей. По информации британской газеты The Guardian, Вашингтон допускает возможность выхода из роли посредника на украинских переговорах. Причиной называется отсутствие ощутимых итогов после всех предпринятых Соединенными Штатами попыток урегулировать конфликт.