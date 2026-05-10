Аятолла Хаменеи дал новые указания по борьбе с США и Израилем
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи встретился с главой объединенного командования вооруженных сил страны Али Абдоллахи. Речь шла о противостоянии США и Израилю, пишет Sky News.
Хаменеи в ходе встречи дал «новые руководящие указания для проведения операций и решительного противостояния противникам». Дата встречи не уточняется.
Новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике с тех пор, как сменил своего отца, Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля 28 февраля.
9 мая иранский чиновник Мохаджер Хоссейни сообщил, что Моджтаба Хаменеи 28 февраля получил ранения. Дом верховного лидера подвергся атаке. Погибли его жена Захра Хаддад Адель и шурин Месба Худа Багери Кани. Сейчас верховный лидер Ирана находится в полном здравии.