Госдума 14 мая рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека
Государственная дума РФ на заседании 14 мая планирует рассмотреть вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщила пресс-служба палаты по итогам совещания председателя Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентских фракций.
По данным пресс-службы, на встрече обсуждалась актуальная повестка и приоритетные законопроекты, запланированные к рассмотрению в мае. Среди них – назначение омбудсмена, которое, как отмечается, состоится 14 мая на конкурентной основе. Володин подчеркнул, что соответствующее решение и процедура рассмотрения кандидатур утверждены Советом Госдумы. Он также сообщил, что в ходе заседания состоятся выступления кандидатов, после чего они ответят на вопросы представителей всех политических фракций.
Участники совещания также обсудили вопросы ратификации ряда международных соглашений и инициативы по усилению поддержки участников специальной военной операции и их семей. Отдельное внимание было уделено дальнейшему совершенствованию миграционной политики.
23 апреля Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рассмотрел кандидатуры на должность омбудсмена. Среди рассмотренных кандидатур член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР), а также председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По информации источников «Ведомостей», именно ее должны поддержать все фракции.
21 апреля завершился второй пятилетний срок Москальковой на посту. Согласно законодательству, она продолжит исполнять обязанности до назначения нового омбудсмена.