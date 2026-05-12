Госдума 14 мая рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека

По данным пресс-службы, на встрече обсуждалась актуальная повестка и приоритетные законопроекты, запланированные к рассмотрению в мае. Среди них – назначение омбудсмена, которое, как отмечается, состоится 14 мая на конкурентной основе. Володин подчеркнул, что соответствующее решение и процедура рассмотрения кандидатур утверждены Советом Госдумы. Он также сообщил, что в ходе заседания состоятся выступления кандидатов, после чего они ответят на вопросы представителей всех политических фракций.