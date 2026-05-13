В Госдуме поблагодарили создателей и испытателей ракеты «Сармат»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании поблагодарили аплодисментами разработчиков и испытателей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «этой ракете нет равных». По его словам, результаты испытаний подтвердили развитие российского ядерного щита.

Он предложил поблагодарить ученых, конструкторов, инженеров и военных, участвующих в разработке комплекса. «Благодаря таким людям, нашему президенту мы сегодня чувствуем себя в безопасности», – отметил спикер парламента.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

По словам Каракаева, в ходе испытаний были полностью выполнены поставленные задачи. Результаты подтвердили правильность конструкторских и технологических решений, а также заявленные характеристики комплекса.

Командующий РВСН сообщил, что «Сармат» создан как замена советскому комплексу «Воевода». По его словам, до конца 2026 г. первый полк с комплексами «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. Президент напомнил, что работы над «Сарматом» стартовали в 2011 г., а впервые о ракете публично сообщили в 2018 г. По словам Путина, ракетный комплекс является самым мощным в мире. Президент подчеркнул, что ракета «Сармат» способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что обеспечивает дальность применения более 35 000 км и двукратное повышение точности.

