В Госдуме поблагодарили создателей и испытателей ракеты «Сармат»

Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. Президент напомнил, что работы над «Сарматом» стартовали в 2011 г., а впервые о ракете публично сообщили в 2018 г. По словам Путина, ракетный комплекс является самым мощным в мире. Президент подчеркнул, что ракета «Сармат» способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что обеспечивает дальность применения более 35 000 км и двукратное повышение точности.