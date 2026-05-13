МИД Венгрии вызвал посла России из-за ситуации на Украине
Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая проведет встречу с послом России в Будапеште Евгением Станиславовым в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр после заседания правительства страны, передает ТАСС.
По словам премьера, поводом для этого стали сообщения о взрывах в Закарпатье.
Вызов посла России также связан с запросом венгерского правительства предоставить информацию о планах Москвы по завершению спецоперации на Украине.
13 мая украинские СМИ сообщали о прилетах дронов в районе Закарпатья.