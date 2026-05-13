Президент Бразилии передал Путину «горячий привет» через главу банка БРИКС
Президент Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва передал «горячий привет» и выразил уважение президенту России Владимиру Путину через главу Нового банка развития БРИКС Дилму Руссефф.
«От имени Бразилии президент Лула передает вам горячий привет, а также большое уважение», – сказала Руссефф во время переговоров с Путиным в Кремле (цитата по ТАСС).
Она также отметила, что для нее «большая честь» вновь встретиться с российским лидером в России.
В январе Путин провел переговоры с Лулой да Силвой. Стороны обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы. Главы государств тогда обменялись мнениями по «актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы», следует из сообщения. Россия и Бразилия подчеркнули «совпадение принципиальных подходов» по обеспечению суверенитета и национальных интересов республики, добавили в Кремле.