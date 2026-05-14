Главная / Политика /

На встречу с Си Трамп взял с собой 10 американских бизнесменов

Ведомости

В американо-китайских переговорах участвовали более 10 американских бизнесменов, в том числе гендиректор Tesla Илон Маск и глава Apple Тим Кук. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

На встрече также присутствовал гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.

Переговоры в Пекине стартовали 14 мая. Как говорил «Ведомостям» замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов, для Китая визит Трампа – это важный именно внутриполитический фактор, а главным приоритетом будет стабилизация отношений двух стран. Это связано с тем, что в КНР очень большое значение придают именно дипломатии первого лица, то есть Си, и так как это взаимосвязано с проблемой легитимности власти Компартии и ее лидера, для Китая этот саммит не может кончиться провалом, пояснял он.

