ASTR277,4+1,2%CNY Бирж.00%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,42+0,06%RGBITR782,46+0,09%
Главная / Политика /

Трамп заявил о возможных десятках соглашений США и Китая

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить десятки соглашений по итогам его визита в Китай. Об этом американский лидер сообщил в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что нынешняя встреча прошла «лучше, чем в прошлый раз». «Знаете, в прошлый раз мы заключили около 36 сделок. В этот раз – намного больше», – сказал Трамп.

По словам президента США, одной из потенциальных договоренностей может стать закупка Китаем американской нефти. «Мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску. Я думаю, это одна из вещей, по которым мы достигли договоренности», – отметил он.

Трамп прибыл в Китай 13 мая. 14 мая он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи президент США назвал прошедший день фантастическим и поблагодарил китайского лидера за «великолепный прием, какого еще не было». Переговоры он охарактеризовал как чрезвычайно позитивные и продуктивные. Американский лидер также пригласил Си посетить США с ответным визитом в конце сентября.

Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также международной и региональной повестки. «И Китай, и США выигрывают от сотрудничества и теряют от конфронтации. Наши две страны должны быть партнерами, а не соперниками», – подчеркнул Си.

