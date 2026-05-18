Галузин: Россия не получала от Украины сигналов о готовности к переговорам
Россия не получала от Украины никаких сигналов о готовности субстантивно продвинуться в урегулировании конфликта. Об этом замглавы МИД РФ, участник последнего раунда переговоров с Украиной в Женеве Михаил Галузин сообщил «Известиям».
По его словам, для создания условий для результативных переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно приказать армии республики прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, российских регионов.
«Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира», – сказал Галузин.
Дипломат добавил, что переговорный процесс будет непростым, но Москва к нему готова.
13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что для мирных переговоров по Украине вооруженные силы республики должны уйти из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. По его словам, тогда наступит прекращение огня и стороны смогут заняться переговорами, которые неизбежно окажутся сложными.