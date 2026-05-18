Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SOFL64,04-1,02%CNY Бирж.10,611-0,93%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Главная / Политика /

Галузин: Россия не получала от Украины сигналов о готовности к переговорам

Ведомости

Россия не получала от Украины никаких сигналов о готовности субстантивно продвинуться в урегулировании конфликта. Об этом замглавы МИД РФ, участник последнего раунда переговоров с Украиной в Женеве Михаил Галузин сообщил «Известиям».

По его словам, для создания условий для результативных переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно приказать армии республики прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, российских регионов.

«Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира», – сказал Галузин.

Дипломат добавил, что переговорный процесс будет непростым, но Москва к нему готова.

13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что для мирных переговоров по Украине вооруженные силы республики должны уйти из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. По его словам, тогда наступит прекращение огня и стороны смогут заняться переговорами, которые неизбежно окажутся сложными.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её