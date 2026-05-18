КСИР пригрозил «деактивировать» американские базы в Персидском заливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) угрожает «деактивировать» американские базы в Персидском заливе. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, в связи с этим президент США Дональд Трамп созвал совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить военные варианты действий против Тегерана.
По данным CNN, 16 мая Трамп встретился с высокопоставленными членами своей команды по нацбезопасности, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении войны в Иране. Источники сообщили, что Пентагон разработал планы по военным целям на случай, если глава Белого дома решит нанести новые удары, в том числе по объектам энергетики и инфраструктуры в Исламской Республике.
17 мая американский лидер заявлял, что Ирану стоит действовать быстро или от него «ничего не останется». Речь может идти о мирном соглашении. Переговоры об урегулировании стартовали в апреле, и Вашингтон и Тегеран еще не пришли к договору.