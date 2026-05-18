В Латвии закроют нефтебазу после падения украинского беспилотника

Нефтебаза в городе Резекне на востоке Латвии будет закрыта после инцидента, произошедшего 7 мая, когда на территорию объекта упали украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

Компания East-West Transit, которой принадлежит нефтебаза, сообщила LSM о прекращении работы объекта. В качестве причины указывается невозможность гарантировать безопасность сотрудников при дальнейшем функционировании предприятия.

На территории Латвии 7 мая упали два беспилотника, передавал Delfi. Предположительно, они были запущены украинской стороной для ударов по территории России. Один из дронов упал на территории нефтебазы. Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

Замначальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис тогда заявил, что беспилотники не были сбиты из-за отсутствия уверенности, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

10 мая ERR писал, что правительство Эстонии ожидает от Киева более эффективного управления беспилотниками. Украина предложила направить своих экспертов в Прибалтику для усиления воздушной безопасности и уже связалась по этому вопросу с посольством Эстонии в Киеве.

После инцидента с украинским БПЛА премьер-министр Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса.

В Минобороны РФ сообщали, что ВСУ предприняли попытку атаки по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга через Латвию. Воздушно-космические силы РФ обнаружили в воздушном пространстве этой страны группу из шести беспилотников.

