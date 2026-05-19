ЕС хочет скорее заключить соглашение с США, чтобы избежать новых тарифов Трампа
Европейский союз (ЕС) стремится завершить согласование торговой сделки с США до установленного американским президентом Дональдом Трампом крайнего срока – 4 июля. 19 мая представители ЕС должны провести встречу для окончательной доработки законодательства, необходимого для реализации соглашения. Об этом сообщил Bloomberg.
Как отмечает издание, в Брюсселе опасаются, что провал переговоров может привести к новому витку тарифной конфронтации между союзниками. 1 мая Трамп пригрозил повысить пошлины на импорт европейских автомобилей с 15 до 25%, заявив, что ЕС слишком медленно выполняет условия подписанного почти год назад соглашения.
Комментируя перенос сроков, американский президент написал, что согласился продлить их до 250-летия страны или «к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до более высокого уровня». Европейский парламент, в свою очередь, внес в законодательство поправку, согласно которой сделка не сможет вступить в силу до выполнения Вашингтоном всех взятых обязательств.
В ЕС указывают, что США не полностью соблюдают условия сделки, поскольку в августе Вашингтон распространил 50% тарифы на европейскую сталь и алюминий и еще на сотни товаров. При этом американская сторона уже применила согласованный тарифный потолок в 15% для ряда экспортных товаров из ЕС. ЕК заявила, что располагает инструментами для защиты интересов блока в случае дальнейшего повышения пошлин со стороны США. Европарламент ранее также блокировал ратификацию соглашения после решения Верховного суда США по тарифной политике Трампа, а также после его заявлений о Гренландии.
7 мая Bloomberg писал, что страны ЕС не смогли согласовать между собой торговое соглашение с США. Встреча представителей Европарламента и стран ЕС состоялась вечером 6 мая. В ходе переговоров европейские власти обсуждали поправки к соглашению, заключенному в июле 2025 г.
Торговое соглашение Вашингтон и Брюссель заключили 21 августа 2025 г. Оно подразумевало введение 15%-ных пошлин на европейские товары, поставляемые в США. Ранее Трамп грозился ввести против Евросоюза (ЕС) тарифы размером в 30%, но в ходе переговоров эту цифру удалось снизить. В ответ ЕС принимал нулевые пошлины в отношении американских товаров.