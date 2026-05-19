ЕС хочет скорее заключить соглашение с США, чтобы избежать новых тарифов Трампа

В ЕС указывают, что США не полностью соблюдают условия сделки, поскольку в августе Вашингтон распространил 50% тарифы на европейскую сталь и алюминий и еще на сотни товаров. При этом американская сторона уже применила согласованный тарифный потолок в 15% для ряда экспортных товаров из ЕС. ЕК заявила, что располагает инструментами для защиты интересов блока в случае дальнейшего повышения пошлин со стороны США. Европарламент ранее также блокировал ратификацию соглашения после решения Верховного суда США по тарифной политике Трампа, а также после его заявлений о Гренландии.