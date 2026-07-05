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Песков: создание зоны безопасности идет системно и в полном объеме

Ведомости

Работа по созданию зоны безопасности идет планомерно. Об этом в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на данном этапе достигнуты значительные успехи в наступлении российских подразделений. Песков также добавил, что итоговый объем зоны безопасности будет полностью соответствовать необходимым требованиям.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что новая полоса безопасности, о которой говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. 3 июля Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. Глава государства заявил, что рост атак противника на российскую гражданскую инфраструктуру напрямую повлияет на масштаб создаваемой зоны безопасности на сопредельных территориях: чем интенсивнее будут эти попытки, тем обширнее придется ее расширять российским военным.

4 июля ВС РФ взяли под контроль Василевку в ДНР, а также населенные пункты Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман ДНР войска РФ проводят разминирование и зачистку города. 

3 июля российские военные установили контроль в Константиновке. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, Константиновка является «ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации».

3 июля российская армия также установила контроль над селом Александровка Днепропетровской области, 2 июля сообщалось о взятии Пискуновки в ДНР. 1 июля Минобороны информировало о переходе под контроль российских войск села Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области.

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