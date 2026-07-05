Песков: создание зоны безопасности идет системно и в полном объеме

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что новая полоса безопасности, о которой говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. 3 июля Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. Глава государства заявил, что рост атак противника на российскую гражданскую инфраструктуру напрямую повлияет на масштаб создаваемой зоны безопасности на сопредельных территориях: чем интенсивнее будут эти попытки, тем обширнее придется ее расширять российским военным.