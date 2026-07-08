Кремль: Украина склонна к терактам в отношении энергосистемы мираРоссия принимает максимальные меры для минимизации опасности атак Киева, указал Песков
Украина проявляет склонность к совершению террористических актов в отношении объектов критической международной энергосистемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по "Голубому" и по "Турецкому потоку". Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность <...> в отношении объектов критической международной энергосистемы», – сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Москва принимает максимальные меры для минимизирования опасности атак ВСУ. Песков также выразил надежду, что Турция и другие страны попытаются предостеречь Украину от таких действий.
7 июля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия намерена поднять на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде вопрос об атаках на Энергодар. По его словам, особую обеспокоенность вызывают участившиеся с конца апреля нападения на Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи. Ульянов подчеркнул, что такие атаки недопустимы, и заявил, что МАГАТЭ должно реагировать на подобные факты более адекватно.
2 июля МАГАТЭ подтвердило, что эксперты, которые исследовали ЗАЭС, зафиксировали повреждения в пожарной части в Энергодаре. До этого Ульянов отмечал, что агентство так и не дало внятной оценки нарушению режима прекращения огня со стороны Украины в районе Запорожской АЭС.