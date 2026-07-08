Кремль: Украина склонна к терактам в отношении энергосистемы мира

7 июля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия намерена поднять на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде вопрос об атаках на Энергодар. По его словам, особую обеспокоенность вызывают участившиеся с конца апреля нападения на Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи. Ульянов подчеркнул, что такие атаки недопустимы, и заявил, что МАГАТЭ должно реагировать на подобные факты более адекватно.