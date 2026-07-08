Лантратова: Россия и Украина ведут переговоры о воссоединении семей

27 июня Лантратова рассказала, что поддерживает связь с Лубинцом без «бюрократических проволочек». По ее словам, при необходимости стороны созваниваются или обмениваются сообщениями, а ответы на рабочие запросы поступают в течение одного – двух дней, что позволяет быстрее оказывать помощь людям. В тот же день омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пятерых жителей Курской области и двоих жителей других регионов России. По ее словам, это стало возможным благодаря гуманитарным контактам с украинской стороной.