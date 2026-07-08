Лантратова: Россия и Украина ведут переговоры о воссоединении семей
Россия и Украина продолжают переговоры по вопросам воссоединения семей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Семей большое количество, мы по каждой истории отдельно ведем переговоры», – сказала Лантратова, отвечая на вопрос о ходе процесса воссоединения семей (цитата по «РИА Новости»).
26 июня омбудсмен сообщала о подготовке новой акции по воссоединению российских и украинских семей. Тогда же она передала украинскому уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу список из 1000 российских военнопленных.
27 июня Лантратова рассказала, что поддерживает связь с Лубинцом без «бюрократических проволочек». По ее словам, при необходимости стороны созваниваются или обмениваются сообщениями, а ответы на рабочие запросы поступают в течение одного – двух дней, что позволяет быстрее оказывать помощь людям. В тот же день омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пятерых жителей Курской области и двоих жителей других регионов России. По ее словам, это стало возможным благодаря гуманитарным контактам с украинской стороной.