Российские войска заняли Васютинское и Торецкое в ДНР

5 августа ВС РФ заняли Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области. 4 августа Минобороны сообщило, что под контроль ВС РФ взято село Бакшеевка в Харьковской области. 3 августа российские войска заняли населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. 1 августа ВС РФ установили контроль над селом Любицкое в Запорожской области.