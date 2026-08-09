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Российские войска заняли Васютинское и Торецкое в ДНР

Ведомости

ВС РФ взяли под контроль села Васютинское и Торецкое в ДНР, сообщает Минобороны.

8 августа российские войска установили контроль над селом Ивановка в Харьковской области, 7 августа – над Анискино в том же регионе. Обе операции провели подразделения группировки войск «Север». 

5 августа ВС РФ заняли Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области. 4 августа Минобороны сообщило, что под контроль ВС РФ взято село Бакшеевка в Харьковской области. 3 августа российские войска заняли населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. 1 августа ВС РФ установили контроль над селом Любицкое в Запорожской области.

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