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Главная / Политика /

Володин призвал депутатов от «Единой России» оправдать доверие избирателей

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы от «Единой России» должны оправдать надежды и доверие избирателей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на собрании депутатов, избранных в палату парламента девятого созыва от партии.

По его словам, консолидация общества и политических сил является основой для достижения поставленных перед страной целей. Володин отметил ответственность избранных депутатов перед россиянами.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что выборы показали объединение граждан вокруг президента России Владимира Путина.

29 сентября «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва. Его кандидатуру фракция поддержала единогласно. 28 сентября Путин на встрече с руководством политических партий в Кремле поддержал предложение «Единой России» по кандидатуре Володина.

В ходе встречи с лидерами партий президент выразил уверенность, что «Единая Россия» выстроит партнерские отношения с другими фракциями в Госдуме. По его словам, ЕР сможет «обеспечит эффективное и справедливое представительство всех политических сил» в руководстве нижней палаты и ее комитетов.

Российский лидер также призвал парламентские партии к совместной командной работе, чтобы оправдать доверие избирателей после выборов.

27 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что победа «Единой России» на выборах говорит о сплочении людей вокруг Путина.

Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Явка достигла 59,8%.

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