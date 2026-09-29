Володин призвал депутатов от «Единой России» оправдать доверие избирателей

В ходе встречи с лидерами партий президент выразил уверенность, что «Единая Россия» выстроит партнерские отношения с другими фракциями в Госдуме. По его словам, ЕР сможет «обеспечит эффективное и справедливое представительство всех политических сил» в руководстве нижней палаты и ее комитетов.