Прямая линия с Путиным: рост цен на бензин остановлен

На Западе, в том числе в Британии, кошмарят российский крупный бизнес. Что Россия будет делать. Путин: я бизнес об этом предупреждал, надо держать капиталы там, где они заработаны. Вспоминает кризис 2011 года, когда Россия забрала проблемные зарубежные кредиты через ВЭБ и даже заработала на этом. «Кто же будет помогать им за границей? Там их только преследуют», - отмечает президент. Конкретных имен он не называет.

Что значит ситуация со Скрипалями для России? Будем ли отвечать на обвинения? Путин повторяет свою позицию: непохоже, что это было боевое ОВ, России нужен доступ к Юлии Скрипаль и к расследованию. До этого ничего содержательно комментировать невозможно.

Путин о многополярном мире: пошлины США против Мексики и Европы - это тоже санкции. «А за что? Неужели они аннексировали Крым?» - риторически вопрошает Путин и тут же отвечает: нет, это способ защиты интересов США. Напоминает, что предупреждал об этом еще в мюнхенской речи 2007 г. «Кушать подано... садитесь есть пожалуйста», - иронизирует президент.

Сергей Шаргунов, писатель, из Приморья, где литературный форум. Собственно вопрос о том, не следует ли осадить правоохранителей на местах, судящих людей за посты в соцсетях по 282-й статье (разжигание межнациональной розни), которая позволяет осудить и Пушкина с Достоевским. Путин: практика по таким делам должна быть в поле общественного внимания, не должна доводиться до абсурда. Поручает эту деятельность ОНФ. Это не слишком большое утешение - президент дистанцируется от этой организации.

Введите санкции против Латвии, зачитывает ведущий вопрос № 337. Путин повторяет, что санкции контрпродуктивны, но права русскоговорящих в этой стране Россия будет отстаивать дипломатическими методами (и стыдить ЕС за дискриминацию).

На экранах тем временем всплывают предложения зрителей - «работайте на две ставки - президента и премьера».

Будет ли Третья мировая война? Путин: есть понимание, что Третья мировая будет концом цивилизации, это должно нас сдерживать. Как ни грустно это признавать, но гарантия взаимного уничтожения - это гарантия мира, отмечает президент.

Когда закончится период деградации отношений с Западом? Путин не называет сроков, но называет условия: «Давление закончится тогда, когда партнеры убедятся, что применяемые меры неэффективны, контрпродуктивны и невыгодны для всех».

Санкции. Ведущий зачитывает письмо, в котором есть слова «такое впечатление, то Россия виновата буквально во всем». Путин: это такой способ сдерживания России, обвинения - это база для санкций. По мнению президента, партнеры начали понимать, что с Россией стоит выстраивать нормальные отношения.

Путин: надо расширить географию транспортных субсидий. На днях правительство решило обнулить НДС на перевозки с Дальнего Востока, напоминает президент, это важный шаг к снижению цен.

Вопрос от волонтеров о проблемах дальневосточного гектара: кому-то выделили далеко, кому-то - в заповеднике, а кому-то - полгектара. Одна из волонтеров, из Уссурийска, жалуется на «безумно высокие» цены на билеты и что Дальний Восток «не чувствует себя частью России». О том же - вопрос из Уссурийска: субсидированных билетов не хватает.

Жвачкин обещает лично встретиться с Жаровой и доложить Путину. Жалуется на нижестоящих, обещает дать ей землю с коммуникациями. Путин не отпускает вопрос: призывает разобраться, кто эти чиновники, что выделяют землю только семьям с четырьмя детьми. «Очень прошу вас этим заняться», - говорит Путин.