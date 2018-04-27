Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4557 от 27.04.2018 под заголовком: Главный по мусору

Игорь Чайка становится крупнейшим оператором по мусору

Его компания выиграла право на утилизацию мусора в Тульской области
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Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на части территории Тульской области стало ООО «Хартия», основной владелец – сын генпрокурора Юрия Чайки Игорь. Конкурентов у него не было: на участие в конкурсе подана только одна заявка, указано в протоколе. «Хартия» будет заниматься сбором и утилизацией мусора в границах Тулы, Щекинского и Киреевского районов Тульской области.

Контракт будет заключен на восемь лет; за свои услуги компания получит 10,3 млрд руб. Выполнять функции оператора «Хартия» начнет с 1 января 2019 г. В конкурсной документации сказано, что победитель должен своевременно и бесперебойно обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образовавшихся в зоне его ответственности.

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