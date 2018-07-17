Международная сеть коворкингов Knotel выходит в Россию

Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Акционеры Evraz подсели в коворкинг

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Коворкинги Knotel могут появиться и в России Knotel

Сеть коллективных офисов под краткосрочную аренду – коворкинги Knotel – решила выйти на московский рынок. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, знающих это от топ-менеджеров Knotel. По их словам, ее партнер в России – компания Invest AG, управляющая инвестициями акционеров металлургической Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова.

Knotel была создана в 2016 г. американскими бизнесменами Эдуардом Шендеровичем и Амолом Сарвой. Первый известен как сооснователь медиакомпании SUP Media, а второй предприниматель работал в сфере телекоммуникаций. Knotel привлекла более $100 млн инвестиций за два раунда, Invest AG была одним из основных инвесторов. В последнем раунде сеть была оценена в $500 млн. Сейчас, как сказано на сайте Knotel, в ее портфеле более 60 офисов площадью около 92 000 кв. м в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне и Берлине.