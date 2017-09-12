Бывший совладелец аптечной группы А5 Роман Буздалин открывает коворкинг в историческом центре Петербурга

По сравнению с Москвой этот сегмент здесь развит мало

Статья опубликована в № 4405 от 12.09.2017 под заголовком: Из аптеки в коворкинг

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Коворкинг Буздалина находится в историческом центре Петербурга Евгений Егоров / Ведомости

Коворкинг «Ясная Поляна» находится на ул. Льва Толстого, 1, он занимает три этажа пятиэтажного доходного дома (построен в 1903–1904 гг. по проекту Павла Мульханова). Площадь коворкинга – более 2000 кв. м, он включает более 400 рабочих мест, три переговорные комнаты и конференц-зал. В нем можно будет выбрать отдельные рабочие места или готовые офисы.

Новый коворкинг – проект основателя и бывшего совладельца группы А5 (аптеки A5, «Норма», «Фармадар») Романа Буздалина. Вместе с Сергеем Солодовым он владел 68,75% группы, а в конце 2015 г. объявил, что вместе с партнером вышел из аптечной компании и продал свою долю в ООО «Концерн «Россиум» (владеет активами акционера Московского кредитного банка Романа Авдеева).

Буздалин рассказал, что он с женой выкупил один из подъездов в доме 1 на ул. Льва Толстого. «Мы расселили там часть коммунальных квартир, освободившиеся площади полностью реконструировали», – вспоминает он. «В планах – открытие коливинга, где можно остановиться на несколько дней, а также ряд дополнительных опций. Будем искать новые форматы», – передает пресс-служба слова Инны Буздалиной.

Размер инвестиций в проект Буздалин не называет. Он утверждает, что это его единственный проект в Петербурге. По данным «СПАРК-Интерфакса», Буздалину принадлежит 50% компании ООО «Кольцовский сквер» (покупка и продажа недвижимости) и 51% ООО «Фармалекс» (производство шоколада и кондитерских изделий).

Объем инвестиций в отделку и меблировку такого коворкинга составляет не менее 50 000 руб. за 1 кв. м, срок окупаемости при таких затратах – 10–13 лет, оценил директор департамента услуг для арендаторов Colliers в Петербурге Игорь Темнышев. Руководитель сети коворкингов NAI Becar Константин Королев оценил сумму инвестиций в проект в 45–60 млн руб., а срок окупаемости – в 5–6 лет.

Цена офиса 5000–7000

руб. в месяц – средняя стоимость одного нефиксированного места в коворкинге Петербурга, по данным NAI Becar, фиксированное место обойдется в 8000–9000 руб. в месяц

Площадь коворкингов редко превышает 1000 кв. м, замечает руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Владислав Фадеев. Большие коворкинги реализуются с учетом потенциального спроса со стороны корпоративных арендаторов: такая форма дает корпорациям гибкость в арендных отношениях, говорит он. Фадеев называет удачной локацию «Ясной Поляны» – рядом ст. м. «Петроградская», а наличие неподалеку креативного кластера на базе «Ленполиграфмаша» позволяет рассчитывать на высокий спрос. Заметных объектов в Петербурге, по его оценке, не больше 30, рынок пока не структурирован, а крупные столичные игроки отсутствуют. Уровень конкуренции в сегменте коворкингов за последний год в Петербурге существенно вырос: заявляются и появляются новые проекты, претендующие на статус сетевых, считает Фадеев.

В Москве уже около 100 подобных проектов, в Петербурге этот формат только набирает популярность, конкуренция в этом сегменте не очень высокая, согласен Темнышев.

В Петербурге еще в прошлом году конкуренция была крайне мала, это плохой показатель – при отсутствии конкуренции нет стимулов к появлению качественных проектов и к развитию спроса, замечает Константин Королев, руководитель по развитию коворкингов NAI Becar. У Becar по одному объекту в Петербурге и Казани, готовятся к открытию два в Москве. По словам Королева, интерес к площадке в Петербурге высокий. Коворкинг площадью около 3000 кв. м открылся в марте 2017 г.

Локация в шаговой доступности от метро на Петроградской стороне всегда пользовалась спросом у арендаторов, а нового предложения офисов здесь немного, согласен Темнышев.

«Если сравнивать насыщенность рынка с Москвой, то здесь должны были бы работать около 30 объектов, но с учетом меньшей концентрации финансирования стартапов и малого бизнеса, чем в Москве, можно сравнивать, например, с Казанью», – говорит Королев. В таком случае на рынке должно быть хотя бы 12–15 качественных объектов, но и их сегодня нет, недоумевает он.