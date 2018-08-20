Желающих купить ресторан «Прага» в центре Москвы не нашлось

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ВТБ не смог продать ресторан «Прага» Евгений Разумный / Ведомости

Аукцион, с которого должно было быть продано здание ресторана «Прага» на Арбате, признан несостоявшимся – в связи с отсутствием заявок, следует из протокола торгов. «Прага» – один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. Трактир для московских извозчиков под этим названием был открыт домовладелицей и меценатом Верой Фирсановой в 1872 г. После Октябрьской революции здание было национализировано и использовалось под магазины, столовую и даже библиотеку, но затем все-таки снова стало рестораном. В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Она выкупила здание ресторана у мэрии Москвы и разместила там свою штаб-квартиру.

После закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. у АСТ начались сложности с кредиторами, большую часть активов группа потеряла. К примеру, люксовый отель Mardan Palace в Анталье, строительство которого могло стоить АСТ $1–1,4 млрд, перешел за долги турецкому Halkbank, а проект гостиницы на Никитском бульваре – фирме «Луазо корпорейшен», которую связывают с Международным банком Азербайджана.