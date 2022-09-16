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Миллиардер Михаил Прохоров продал бывшую землю Минобороны на Рублевском шоссе

На этой территории структура экс-чиновника горадминистрации Киева может построить крупный жилой комплекс
Анна Киселева Елизавета Клочкова
Михаил Прохоров выписался с Рублевки / РИА Новости

Девелоперская компания St Michael в августе этого года переименовала одну из своих компаний в ООО «Рублевское шоссе, 151», следует из базы «СПАРК-Интерфакс». По этому адресу ранее располагался военный городок, занимающий территорию общей площадью 12,5 га.

В 2008 г. Министерство обороны продало это имущество за 2,6 млрд руб. компании «Бона проджект». Эта фирма сейчас ликвидирована, но последний ее собственник – группа «Онэксим» Михаила Прохорова. Два консультанта, работавших с этой площадкой, подтвердили, что структура миллиардера продала ее St Michael. Запросы в «Онэксим» и входящую в него страховую группу «Согласие» (именно ее собеседники «Ведомостей» называют последним владельцем бывшего имущества Минобороны на Рублевском шоссе) остались без ответа. Представитель St Michael подтвердил, что этот участок теперь входит в земельный банк девелопера. Детали сделки и параметры планируемого там проекта не сообщил, уточнив лишь, что сейчас архитектурное бюро UNK Architects разрабатывает концепцию. Его представитель это подтвердил.

Рыночную стоимость площадки директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает в районе 1,7–2 млрд руб. Похожие цифры и у заместителя директора компании Ricci|M&A Алексея Дубейковского. Он знает, что собственник этой территории планировал выручить за нее в районе 2 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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