Миллиардер Михаил Прохоров продал бывшую землю Минобороны на Рублевском шоссе

В 2008 г. Министерство обороны продало это имущество за 2,6 млрд руб. компании «Бона проджект». Эта фирма сейчас ликвидирована, но последний ее собственник – группа «Онэксим» Михаила Прохорова. Два консультанта, работавших с этой площадкой, подтвердили, что структура миллиардера продала ее St Michael. Запросы в «Онэксим» и входящую в него страховую группу «Согласие» (именно ее собеседники «Ведомостей» называют последним владельцем бывшего имущества Минобороны на Рублевском шоссе) остались без ответа. Представитель St Michael подтвердил, что этот участок теперь входит в земельный банк девелопера. Детали сделки и параметры планируемого там проекта не сообщил, уточнив лишь, что сейчас архитектурное бюро UNK Architects разрабатывает концепцию. Его представитель это подтвердил.