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Объединенная компания Wildberries и ГК Russ выкупает еще один офис в Москве

РВБ может стать владельцем части бизнес-центра «Легион I» в Замоскворечье
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Совместное предприятие маркетплейса Wildberries и ГК Russ – ООО «РВБ» – подало заявку на участие в торгах по продаже части бизнес-центра «Легион I» (46 719 кв. м из 60 000 кв. м), расположенного на улице Большая Ордынка в Замоскворечье в центре Москвы. Это следует из протокола, размещенного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там сказано, что аукцион признан несостоявшимся, но по его условиям организатор может заключить договор купли-продажи с единственным претендентом. Ценовое предложение РВБ там не указано, но стартовая стоимость лота составляла 17 млрд руб. Представитель Wildberries от комментариев отказался.

«Легион I» был построен больше 20 лет назад компанией «Легион девелопмент» бывшего владельца «Росгосстраха» Данилы Хачатурова. В 2018 г. этот бизнес-центр приобрел за 10 млрд руб. банк «ФК Открытие» в рамках процедуры банкротства «Легион девелопмента». А в декабре 2022 г. корпорация была присоединена к «БМ банку» группы ВТБ. Последняя и выступала продавцом этого актива в ходе текущих торгов. В прошлом году «ФК Открытие» успела продать еще одно строение (10 267 кв. м) этого бизнес-центра. Тогда победителем торгов стал подрядчик «Росатома» – компания НЭПТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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