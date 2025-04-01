Объединенная компания Wildberries и ГК Russ выкупает еще один офис в Москве

Совместное предприятие маркетплейса Wildberries и ГК Russ – ООО «РВБ» – подало заявку на участие в торгах по продаже части бизнес-центра «Легион I» (46 719 кв. м из 60 000 кв. м), расположенного на улице Большая Ордынка в Замоскворечье в центре Москвы. Это следует из протокола, размещенного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там сказано, что аукцион признан несостоявшимся, но по его условиям организатор может заключить договор купли-продажи с единственным претендентом. Ценовое предложение РВБ там не указано, но стартовая стоимость лота составляла 17 млрд руб. Представитель Wildberries от комментариев отказался.