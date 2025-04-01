Объединенная компания Wildberries и ГК Russ выкупает еще один офис в Москве

Объединенная компания Wildberries и ГК Russ выкупает еще один офис в МосквеРВБ может стать владельцем части бизнес-центра «Легион I» в Замоскворечье
Совместное предприятие маркетплейса Wildberries и ГК Russ – ООО «РВБ» – подало заявку на участие в торгах по продаже части бизнес-центра «Легион I» (46 719 кв. м из 60 000 кв. м), расположенного на улице Большая Ордынка в Замоскворечье в центре Москвы. Это следует из протокола, размещенного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там сказано, что аукцион признан несостоявшимся, но по его условиям организатор может заключить договор купли-продажи с единственным претендентом. Ценовое предложение РВБ там не указано, но стартовая стоимость лота составляла 17 млрд руб. Представитель Wildberries от комментариев отказался.
«Легион I» был построен больше 20 лет назад компанией «Легион девелопмент» бывшего владельца «Росгосстраха» Данилы Хачатурова. В 2018 г. этот бизнес-центр приобрел за 10 млрд руб. банк «ФК Открытие» в рамках процедуры банкротства «Легион девелопмента». А в декабре 2022 г. корпорация была присоединена к «БМ банку» группы ВТБ. Последняя и выступала продавцом этого актива в ходе текущих торгов. В прошлом году «ФК Открытие» успела продать еще одно строение (10 267 кв. м) этого бизнес-центра. Тогда победителем торгов стал подрядчик «Росатома» – компания НЭПТ.