В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Кулаковский»

В министерстве экологии и природопользования Подмосковья сообщили о закрытии мусорного полигона «Кулаковский».

Он располагался в Чеховском районе Московской области. С 1 сентября полигон не принимает отходы. Вскоре туда завезут грунт, чтобы засыпать тело полигона. Это необходимо, чтобы обезопасить свалку от пожаров и снизить вред для окружающей среды, также это позволит законсервировать свалку, объяснили в минэкологии. Рекультивация полигона начнется не ранее 2018 г. Ранее сообщалось, что полигон «Кулаковский» неоднократно нарушал природоохранное законодательство.

Полигон «Кулаковский» ввели в эксплуатацию в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год.

«Кулаковский» – одна из двух свалок, которые планировалось закрыть до конца 2017 г. в Подмосковье. Вторая - «Царево» в Пушкинском районе - будет остановлена 1 октября 2017 г.

Также в июне был закрыт полигон «Кучино» в Балашихе, это произошло после того, как жители пожаловались на свалку в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.