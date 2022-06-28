Россияне чаще говорят о поддержке спецоперации

Не стали бы прекращать СВО, если бы это зависело от них, 65% опрошенных; 22% готовы были бы пойти на такой шаг; 13% затруднились с ответом на вопрос. По словам соавтора исследования Андрея Ткаченко, не поддерживают СВО чаще респонденты в возрасте до 34 лет, а также те, кто встретился с жизненными трудностями. «Важным фактором неподдержки является просмотр нетрадиционных СМИ (различных интернет-ресурсов, Telegram-каналов, YouTube)», – говорит Ткаченко. Кроме того, выше поддержка в приграничных с Украиной областях, отмечает он.