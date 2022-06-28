Россияне чаще говорят о поддержке спецоперации

Россияне чаще говорят о поддержке спецоперацииБольшинство респондентов говорят, что понимают ее цель
Проект независимых социологов «Хроники» представил исследование об отношении граждан России к специальной военной операции (СВО) на Украине. Опрос проводился с 14 по 19 мая 2022 г. во всех регионах страны, опрошено 1605 респондентов.
С начала спецоперации число не поддерживающих ее граждан упало вдвое: в первую неделю после объявления СВО таковых было 22%, сейчас не поддерживают ее 9%. Число поддерживающих СВО увеличилось с 59 до 64%. 15% респондентов ответить на вопрос о поддержке СВО затрудняются, 12% сказали, что отвечать на него не хотят.
Не стали бы прекращать СВО, если бы это зависело от них, 65% опрошенных; 22% готовы были бы пойти на такой шаг; 13% затруднились с ответом на вопрос. По словам соавтора исследования Андрея Ткаченко, не поддерживают СВО чаще респонденты в возрасте до 34 лет, а также те, кто встретился с жизненными трудностями. «Важным фактором неподдержки является просмотр нетрадиционных СМИ (различных интернет-ресурсов, Telegram-каналов, YouTube)», – говорит Ткаченко. Кроме того, выше поддержка в приграничных с Украиной областях, отмечает он.
51% респондентов сейчас не готовы принимать участие в СВО и не считают, что к участию готов кто-то из их близких. 39% респондентов заявляют, что готовы принять участие сами либо готов кто-то из их близких. 11% затруднились ответить на такой вопрос. «Чаще о готовности участвовать [в СВО] говорят люди в возрасте 49–58 лет, на них приходится четверть положительных ответов», – поясняет автор исследования.
«71% респондентов заявляют, что понимают конечную цель военной операции, но не все из них могут сформулировать, в чем она состоит», – говорится в исследовании. Из тех, кто понимает цели, 38% считают конечной целью спецоперации «уничтожение нацизма, фашизма, очищение и денацификацию» Украины.
14% отвечали о спасении России от НАТО. 11% считают, что цель – «достижение мира, нормализация жизни». 8% говорят о «демилитаризации, уничтожении военной техники и силы», 9% – о расширении территории России, 5% отмечают, что Россия помогает людям на Украине, о прекращении русофобии говорят 3%.
По данным государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в начале спецоперации ее поддерживали 65% опрошенных россиян, а в конце мая – 72%. Как пояснил «Ведомостям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, поддержка чуть выше 70% установилась в середине марта и с тех пор держится примерно на этом уровне.
«Поддержка доминирует во всех категориях населения, в наибольшей степени это выражено среди старшей возрастной группы, в чуть меньшей степени – среди молодежи», – говорит Федоров.