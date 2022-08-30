Учет членов нового молодежного движения будет идти в образовательной системе «Моя школа»

Уже утвержден научно-методический совет, его возглавила сенатор, соратница Кириенко Любовь Глебова (Глебова была сенатором от Пензенской области, а также заместителем полпреда президента в Приволжском округе и советником главы правительства РФ, когда эти посты занимал Кириенко). Она пояснила «Ведомостям», что к работе совета будут привлекаться «как ученые-теоретики, так и практики в области создания детских движений». По ее словам, совет будет анализировать работу детского движения.