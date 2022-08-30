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Общество

Учет членов нового молодежного движения будет идти в образовательной системе «Моя школа»

Уже с сентября начнут формироваться его первички
Анастасия Курилова
Всех участников нового движения детей и молодежи внесут в школьную систему учета оценок / Андрей Гордеев / Ведомости

Учет участников нового общероссийского движения детей и молодежи, которые будут состоять в первичных ячейках при школах и колледжах, будет вестись в государственной информационной системе «Моя школа». Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минпросвещения.

Законопроект о создании движения был внесен в Госдуму 19 мая 2022 г., в день 100-летия пионерии, 14 июля закон был принят. В набсовете движения, которое сначала планировалось назвать «Большой переменой», вошли министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов. Возглавил набсовет Владимир Путин.

Система «Моя школа» – это федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам, в частности школьному дневнику, расписанию занятий, библиотеке учебных материалов, системе поддержки проектной деятельности, портфолио учеников и платформе для проведения родительских собраний онлайн.

Как пояснили в Минпросвещения, с 1 сентября начнется апробация этой системы в 15 регионах России, а с начала 2023 г. к порталу подключатся все школы страны.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») сообщил «Ведомостям», что первоначальные ячейки движения будут формироваться в школах и колледжах с сентября в тех субъектах, где уже избраны руководители местных организаций: в Москве, Севастополе, Нижегородской, Астраханской, Калининградской и Иркутской областях, Красноярском и Ставропольском крае. По его словам, кандидатов представили губернаторы 20 августа на первом заседании координационного совета нового движения, который возглавил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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Они направлены на формирование взглядов школьников на основе «базовых национальных ценностей»

Например, в Москве организацию возглавила директор Дворца творчества детей и молодежи, сопредседатель Российского движения школьников (РДШ) Надежда Куранина, а в Калининградской области – учитель английского языка, советник директора школы № 6 Ольга Ульянкина. Остальные руководители реготделений также являются представителями РДШ.

Уже утвержден научно-методический совет, его возглавила сенатор, соратница Кириенко Любовь Глебова (Глебова была сенатором от Пензенской области, а также заместителем полпреда президента в Приволжском округе и советником главы правительства РФ, когда эти посты занимал Кириенко). Она пояснила «Ведомостям», что к работе совета будут привлекаться «как ученые-теоретики, так и практики в области создания детских движений». По ее словам, совет будет анализировать работу детского движения.

Также было одобрено создание детского совета, который будет обсуждать стратегию работы. В ближайшее время ожидается назначение руководителя движения. «Его назначит своим указом президент России», – пояснила Глебова. РБК называл в качестве кандидата на эту должность замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова.

Пока у нового движения еще нет названия. «31 августа завершится конкурс на название, атрибуты и все необходимые традиции, – пояснил Метелев. – Утверждение названия, логотипа и устава будет в декабре на съезде движения».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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